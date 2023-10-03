В Дагестане заявили о задержании мэра Кизилюрта Магомедова

Фото: mo-kizilurt.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане мэра города Кизилюрт Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщили в городской мэрии.

"Глава Кизилюрта Магомед Магомедов задержан", – сказал собеседник агентства.

По словам информатора, сейчас в администрации города ведутся следственные действия. При этом официально о задержании Магомедова и оперативных мероприятиях еще не сообщалось.

До этого белгородский главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора региона Константина Полежаева. Мужчину заподозрили в особо крупном взяточничестве. По версии следствия, экс-глава региона принял в качестве благодарности два премиум-автомобиля стоимостью более 17 миллионов рублей.



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