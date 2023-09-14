Суд в Красноярске приговорил Олега Митволя к 4,5 года колонии

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Железнодорожный районный суд Красноярска признал бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве красноярского метро. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать (Митволя. – Прим. ред.) виновным по части 4 статьи 159 УК РФ, назначить наказание 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – зачитал вердикт судья.

Кроме того, суд взыскал с экс-чиновника 952 миллиона рублей по гражданским искам по данному делу. Согласно решению, 741 миллион рублей взыскан в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта, 211 миллионов – в пользу транспортного управления Красноярского края.

На имущество Митволя – денежные средства, нежилое помещение, квартиру в Москве и два автомобиля – наложили арест.

Как заявил адвокат Митволя Михаил Шолохов, защита намерена обжаловать решение суда.

Между тем сторона обвинения ранее просила назначить чиновнику наказание в виде 4 лет и 9 месяцев колонии.

В июне прошлого года красноярский суд заключил Олега Митволя под стражу. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Мужчину позже обвинили в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске.

Следствие по делу Митволя было завершено в мае 2023 года. Позже оно было передано прокурору Красноярского края. Экс-замглавы Росприроднадзора свою вину признал.

