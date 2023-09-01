Митволь признал вину в хищении при строительстве метро в Красноярске

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Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь признал вину в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщает ТАСС.

Его уголовное дело рассмотрят в особом порядке. Первое заседание в Железнодорожном районном суде назначено на 14 сентября.

Следствие по делу Митволя было завершено в мае 2023 года. После завершения ознакомления с материалами обвиняемых и защитников дело о "Мошенничество в особо крупном размере" планировали передать прокурору Красноярского края. По статье о мошенничестве бизнесмену может грозить до 10 лет тюремного заключения.

В июле сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местных жителей Красноярска, задержанных по факту вымогательства 100 миллионов рублей у Митволя. Мужчины вымогали у него крупную сумму, обещая добиться более "мягкого" приговора по его делу.