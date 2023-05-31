Завершено следствие по делу Митволя о хищении при строительстве метро в Красноярске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завершено следствие по делу председателя совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олега Митволя о хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Предварительное расследование уголовного дела в отношении Митволя окончено", – сказал он.

Представитель правоохранительных органов уточнил, что после завершения ознакомления с материалами обвиняемыми и защитниками дело получит прокурор Красноярского края. Позже оно будет передано в суд, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение.

В начале июня 2022 года Центральный суд Красноярска заключил под стражу бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Суд пояснил, что Митволя подозревают в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Немногим позже помощница Митволя раскрыла подробности его задержания. Она рассказала, что политика задержали во Внуково сотрудники ФСБ Красноярского края, когда тот собирался улетель на отдых в Турцию.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Он считает правильным решение Митволя сотрудничать со следствием.

