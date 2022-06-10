Митволь заключил сделку со следствием – Хинштейн

15:57
Фото: Агентство "Москва"
Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь заключил сделку со следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
"Сегодня Олег сам заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение). Это означает, что он признает свою вину и намерен изобличить других людей, причастных к совершению преступлений", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Депутат отметил, что считает правильным решение Митволя сотрудничать со следствием.
Ранее сообщалось, что политика задержали во Внуково сотрудники ФСБ Красноярского края. Митволь собирался лететь в Турцию в отпуск с семьей.
Суд в Красноярске арестовал Митволя до 24 июля.
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