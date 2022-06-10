Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован по делу о мошенничестве

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Центральный суд Красноярска заключил под стражу до 24 июля бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

В суде пояснили, что бывшего чиновника, в настоящее время являющегося председателем совета директоров акционерного общества "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий", подозревают в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил экс-замглавы Минобрнауки РФ Марину Лукашевич к 6,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также суд назначил ей штраф в размере 800 тысяч рублей.