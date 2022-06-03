Суд приговорил экс-замглавы Минобрнауки РФ Лукашевич к 6,5 года лишения свободы

17:17
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Мещанский суд Москвы приговорил экс-замглавы Минобрнауки РФ Марину Лукашевич к 6,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
"Признать Лукашевич виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", – заявила судья.
Также суд назначил ей штраф в размере 800 тысяч рублей, при этом со всех фигурантов было взыскано в общей сложности 3,2 миллиона рублей в пользу Минпросвещения. Обвинение запрашивало для Лукашевич 7,5 года тюрьмы.
В июле 2020 года суд арестовал Марину Лукашевич и Михаила Попова по обвинению в мошенничестве на 50 миллионов рублей, которое они осуществили путем хищения денег из бюджета.
Как установило следствие, в 2016 году предприниматель получила подряд от Минобрнауки и заключила договоры на выполнение работ в интересах ведомства. Итоги работы представили заказчику, который был сообщником подозреваемой и занимал руководящий пост в министерстве.
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