Помощница Митволя раскрыла подробности его задержания

Фото: Агентство "Москва"

Помощница бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя раскрыла подробности его задержания, сообщает РИА Новости.

По ее словам, политика задержали во Внуково сотрудники ФСБ Красноярского края. Митволь проходит по делу о хищении 900 миллионов рублей.

Помощница добавила, что бывший заместитель главы Росприроднадзора собирался лететь в Турцию в отпуск с семьей.

"Митволь находится во взаимодействии с властями. Мера пресечения, установленная красноярским судом, будет обжаловаться", – сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что суд в Красноярске арестовал Митволя по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет содержаться под стражей до 24 июля.

До этого Мещанский суд Москвы приговорил экс-замглавы Минобрнауки РФ Марину Лукашевич к 6,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

