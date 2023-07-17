Полиция в Красноярске возбудила дело после вымогательства 100 млн рублей у Митволя

Фото: Агентство "Москва"

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местных жителей Красноярска, ранее задержанных по факту вымогательства 100 миллионов рублей у бывшего главы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

Как сообщалось ранее, мужчины вымогали у Митволя крупную сумму, обещая добиться более "мягкого" приговора по его делу. Сам экс-глава ведомства подозревался в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Дело было заведено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

"Установлено, что двое жителей краевого центра 1958 года рождения и 1971 года рождения обратились к мужчине, который является фигурантом уголовного дела, с заведомо ложным предложением оказать помощь в решении вопроса с правоохранительными органами и судом о вынесении в отношении последнего приговора с условным наказанием", – говорится в сообщении ведомства.

Следствие по делу Митволя было завершено в мае 2023 года. После завершения ознакомления с материалами обвиняемых и защитников дело планировали передать прокурору Красноярского края. По статье о мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену может грозить до 10 лет тюремного заключения.

