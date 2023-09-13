ФСБ задержала в Москве руководящего сотрудника предприятия ОПК за хищения

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В Москве задержали сотрудника одного из российских оборонных предприятий. Его подозревают в хищениях и поставках контрафактных компонентов для высокоточного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего мошенническую схему поставки контрафактной продукции в рамках государственного контракта для производства изделий военного назначения", – рассказали в ведомстве.

Задержанный занимал в компании одну из руководящих должностей. Уточняется, что он был задержан еще в июне прошлого года, информация об этом до сих пор не раскрывалась. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе.

Ущерб от действий мужчины может составлять от 25 до 150 тысяч рублей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве по делу о взятке в особо крупном размере арестовали генерал-майора Константина Огиенко, экс-командира 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей Москву.

