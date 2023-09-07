Бывшего командира армии ПВО, защищающей Москву, арестовали по делу о взятке

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Бывшего командира 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей Москву, генерал-майора Константина Огиенко арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста офицеру.

По предварительным данным следствия, установлено, что с 28 по 29 июня 2023 года Огиенко совместно с командиром 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким в подмосковном Долгопрудном занимался вымогательством. Мужчины получили от руководительницы общественной организации "Надежда" первую часть взятки в размере 500 тысяч рублей.

В документе указано, что злоумышленники планировали всего заполучить 30 миллионов рублей за содействие в отчуждении в пользу руководителя "Надежды" земельного участка Минобороны РФ, который находится в подмосковной Лобне.

В суде добавили, что сначала следствие вышло на Беляцкого. Мужчина признал свою вину и пошел на сделку со следствием, в рамках которой дал показания на Огиенко. Последний вину не признал. Кроме того, Огиенко не стал давать показания.

"Несмотря на непризнание Огиенко вины в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), причастность последнего к совершению преступления, по мнению следствия, подтверждается совокупностью собранных доказательств, а именно: материалами оперативно-разыскной деятельности, протоколом осмотра места происшествия, протоколами допросов свидетелей, протоколом очной ставки между обвиняемым Беляцким и подозреваемым Огиенко, а также иными собранными в ходе расследования настоящего уголовного дела доказательствами", – отмечается в документе.

Уточняется, что Огиенко находился на посту командира армии ПВО с 2021 года. Его сняли с поста после возбуждения уголовного дела в июле 2023 года. Сначала Огиенко арестовали до 29 августа. После суд продлил арест до 27 ноября 2023 года. В случае признания виновным генералу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что заместителя начальника отдела МВД РФ по Миллеровскому району Ростовской области задержали по подозрению в получении взятки. Предварительно установлено, в августе 2023 года замначальника отдела полиции по Миллерово получил взятку за решение вопроса о непредъявлении сыну гражданина обвинения по более тяжкому преступлению и назначении ему наказания.



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