Замглавы отдела МВД по ростовскому Миллерово задержали по подозрению в получении взятки

Фото: mvdmedia.ru

Заместителя начальника отдела МВД РФ по Миллеровскому району Ростовской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, предварительно, в августе этого года замначальника отдела МВД РФ по ростовскому Миллерово получил взятку за решение вопроса о непредъявлении сыну гражданина обвинения по более тяжкому преступлению и назначении ему наказания.

Собеседник агентства добавил, что подозреваемого задержали.

Ранее Мосгорсуд приговорил экс-судью Арбитражного суда столицы Елену Кондрат к 9 годам колонии за взяточничество. Помимо этого, Кондрат назначили штраф в размере 77,9 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили в 2021 году. По версии следователей, Кондрат предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других.

"Московский патруль": столичный следователь Марат Тамбиев получил рекордную взятку