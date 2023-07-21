СК РФ возбудил уголовное дело против бывшего вице-губернатора Белгородской области

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора региона Константина Полежаева. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Согласно информации, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере").

По данным следователей, Полежаев в январе 2022 и 2023 годов получил от директора одной из строительных компаний Белгородской области два иностранных премиум-автомобиля стоимостью более 17 миллионов рублей за помощь в приемке работ по возведению очистных сооружений, а также он заключил контракты в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

"Преступления выявлены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Константина Полежаева задержали по подозрению во взяточничестве. При этом информация об обстоятельствах задержания и сумме взятки не приводилась.

До этого вину в получении двух крупных взяток вменили бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. На фоне выявления коррупционных преступлений чиновника доставили в Советский районный суд Рязани.

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