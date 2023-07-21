Бывшего вице-губернатора Белгородской области задержали по подозрению во взятке – СМИ

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Бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан по статье 290 Уголовного кодекса (УК) РФ, по (подозрению во. – Прим. ред.) взятке в особо крупном размере", – сообщил собеседник агентства.

При этом информация об обстоятельствах задержания и сумме взятки не приводится.

До этого вину в получении двух крупных взяток вменили бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову. На фоне выявления коррупционных преступлений чиновника доставили в Советский районный суд Рязани. По версии следствия, в 2018–2021 годах Греков получал от руководителей коммерческих организаций взятки за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медоборудования.



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