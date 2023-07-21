Прокуратура Москвы попросила приговорить к 11,5 года колонии экс-судью Кондрат

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Столичная прокуратура запросила приговорить к 11,5 года колонии и выплатить штраф в размере 254 миллионов рублей бывшую судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат в рамках дела о посредничестве во взятке. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Государственный обвинитель просила признать Кондрат виновной <...> и назначить ей 11 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 65-кратной суммы взятки, то есть в размере 253 миллионов 383 тысяч рублей", – указано в сообщении.

Также сотрудники прокуратуры попросили запретить женщине занимать ряд должностей в системе судов и правоохранительных органов на шесть лет с момента освобождения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело обвиняемой во взятке Кондрат может рассмотреть председатель Мосгорсуда Михаил Птицын. Если материалы дела будут направлены к Птицыну, тогда в его судопроизводстве это уголовное дело станет первым с момента вступления в должность.

В конце ноября 2021 года глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении экс-судьи Кондрат.

Согласно версии следователей, она предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других.

Вторая судья обратилась в ФСБ РФ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте, в ходе которого Кондрат была поймана с поличным при передаче денежных средств.

В апреле 2022 года Верховный суд РФ заключил под стражу Кондрат.



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