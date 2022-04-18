ВС арестовал судью Арбитражного суда Москвы Кондрат по делу о взятке

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Верховный суд РФ заключил под стражу судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат по делу о взятке, сообщает ТАСС.

"Избрать в отношении Кондрат меру пресечения в виде содержания под стражей", – сказал судья.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Елены Кондрат. По версии следователей, она предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других.

В итоге вторая судья обратилась в ФСБ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте, в ходе которого Кондрат была поймана с поличным при передаче денежных средств.

