Полномочия судьи Арбитражного суда Москвы могут приостановить из-за дела о взятке

01 декабря, 20:47
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Полномочия судьи Арбитражного суда Москва Елены Кондрат могут приостановить из-за дела о взятке, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе суда.
"Председателем Арбитражного суда города Москвы 30 ноября 2021 года подписано представление о приостановлении полномочий судьи Кондрат Елены Николаевны. Соответствующие материалы направлены в Квалификационную коллегию судей города Москвы для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Елены Кондрат. По версии следователей, она предложила другой судье, которая на тот момент рассматривала дело о банкротстве, 50 тысяч долларов, если та согласится привлечь к субсидиарной ответственности одних лиц и закрыть глаза на других.
В итоге вторая судья обратилась в ФСБ и согласилась поучаствовать в оперативном эксперименте, в ходе которого Кондрат была поймана с поличным при передаче денежных средств.
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