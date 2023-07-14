Бывшему рязанскому вице-губернатору Грекову вменяют получение двух крупных взяток

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков подозревается в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Его доставили в Советский районный суд Рязани. Подробности уточняются.

Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры РФ Максима Паршина, обвиняемого в коррупционном преступлении. Ранее по тому же делу суд отправил под домашний арест гендиректора компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова, обвиняемого в даче взятки Паршину. При этом следствие ходатайствовало о заключении обоих под стражу.