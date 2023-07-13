Бизнесмена Моносова отправили под домашний арест по делу замглавы Минцифры

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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора компании "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова. Его обвиняют в даче взятки замглавы Минцифры РФ Максиму Паршину, сообщает Агентство "Москва".

"Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года. Постановление в законную силу не вступило", – сказали в суде.

Комментируя ситуацию вокруг Паршина, глава Минцифры Максут Шадаев во внутреннем чате с сотрудниками выразил уверенность, что происходящее никак не скажется на работе ведомства.

"Тень отброшена на всю нашу работу. Но исходим из того, что многое сделано, <...> даже это событие не перечеркнет этих результатов. Сохраняйте спокойствие, выдержку. Уверен, эта ситуация не отразится на наших планах", – приводит его слова ТАСС.

О задержании Максима Паршина стало известно вечером 13 июля. Ему предъявили обвинение в совершении коррупционного преступления. Следствие попросило суд арестовать чиновника.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.

