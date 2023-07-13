В ГД заявили, что замглавы Минцифры Паршина задержали с поличным в ресторане в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Замглавы Минцифры РФ Максима Паршина задержали в момент получения взятки в одном из ресторанов Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Задержанный вчера замминистра цифрового развития Максим Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 миллиона рублей в одном из столичных ресторанов", – написал политик.

По предварительной версии, пояснил Хинштейн, деньги преподносились Паршину в качестве благодарности за помощь в выделении грантов.

Депутат ГД добавил, что задержание Паршина стало полной неожиданностью для его коллег по ведомству. Вместе с тем Хинштейн, ссылаясь на объективные доказательства преступления Паршина, заявил, что сомнений в его виновности нет. Он также выразил надежду, что происшествие "не отразится тенью" на ведомстве.

О задержании Паршина по подозрению в коррупции стало известно 13 июля. На фоне произошедшего следствие ходатайствовало об аресте чиновника. Ему уже предъявили обвинение по делу о получении крупной взятки.



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