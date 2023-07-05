Начальника тыла МВД Татарстана задержали по делу о крупной взятке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали начальника тыла МВД по Татарстану Рамиля Шакирова по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о его аресте. В случае признания виновным Шакирову грозит до 15 лет колонии.

Мужчину задержали в Татарстане, позже его доставили в Москву. Дело расследуется по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова по делу о крупной взятке. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток.

С требованием об аресте Беглова выступало следствие. Следователи также требовали заключить под стражу начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, который также был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.



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