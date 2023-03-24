Суд арестовал замглавы ФТС Беглова по делу взятке

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова по делу о крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Беглову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток", – следует из вердикта суда.

С требованием об аресте Беглова ранее выступило следствие. Следователи, помимо Беглова, требовали заключить под стражу начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, который также был задержан по делу о взятке в особо крупном размере.

Факт задержания специалистов таможенной сферы позже подтвердили в ФТС. Там же заявили о начале следственных действий в рамках расследования вменяемого Беглову и Алееву преступления.



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