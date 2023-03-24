Следствие просит арестовать офицеров ФТС Беглова и Алеева по коррупционному делу

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Следствие потребовало арестовать заместителя руководителя Центрального таможенного управления ФТС Александра Беглова и начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева, которых ранее задержали в столице по подозрению в получении взятки.

Ходатайство следователей было направлено в Басманный суд Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Беглову и Алееву, обвиняемым по статье 290 УК РФ ("Получение взятки")", – передает ТАСС сообщение суда.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали в столице высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы. Выяснилось, что их подозревают в получении взятки.

В ФТС факт задержания Беглова и Алеева подтвердили, отметив, что правоохранители ведут следственные действия.

До этого стало известно, что Военный суд арестовал замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о получении взяток в размере 28 миллионов рублей.



Суд арестовал главу IТ-управления ФТС России Васильева по делу о взятке

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