Осужденные за растрату основатель Baring Vostok и его партнер Дельпаль покинули РФ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль, осужденные за растрату 2,5 миллиарда рублей, уехали из России, сообщили "Интерфаксу" их адвокаты.

"Калви планирует участвовать в судебном заседании, но в силу сложностей с получением в нынешних условиях визы ему сложно приехать", – уточнил защитник основателя фонда Тимофей Гриднев.

С подобным заявлением выступил и адвокат Дельпаля.

Как сообщил ТАСС информированный источник, бизнесмены покинули РФ сразу после снятия с них меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Baring Vostok – крупный инвестфонд, специализирующийся на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и других фигурантов дела арестовали в феврале 2019 года. Однако позже основателя инвестфонда перевели под домашний арест. Их обвиняют в растрате 2,5 миллиарда рублей, принадлежащих банку "Восточный".

В августе 2021 года суд признал Калви и других фигурантов дела виновными. Тогда же основателя Baring Vostok приговорили к 5,5 года условно, сохранив запрет покидать жилище. Позже защита обжаловала данное судебное решение.

В январе прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил запрет на выход из дома, наложенный на основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви до вступления в силу вынесенного ему приговора.



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