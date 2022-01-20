Суд отменил запрет на определенные действия для основателя Baring Vostok

Фото: пресс-служба Мещанского районного суда

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил запрет на выход из дома, наложенный на основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви до вступления в силу вынесенного ему приговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу защиты и отменила меру пресечения в виде запрета определенных действий", – сказали в пресс-службе.

Baring Vostok – крупный инвестфонд, специализирующийся на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и других фигурантов дела арестовали в феврале 2019 года. Однако позже основателя инвестфонда перевели под домашний арест. Их обвиняют в растрате 2,5 миллиарда рублей, принадлежащих банку "Восточный".

В августе прошлого года суд признал Калви и других фигурантов дела виновными. Тогда же основателя Baring Vostok приговорили к 5,5 года условно, сохранив запрет покидать жилище. Позже защита обжаловала данное судебное решение.