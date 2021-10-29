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20:33

Суд США приговорил Тинькова к году под надзором

суды за рубежом

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Российский бизнесмен Олег Тиньков приговорен к одному году под надзором и выплате штрафа в размере 100 тысяч долларов. Решение вынес суд Северного округа штата Калифорния. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов российский бизнесмен достиг с властями в США этой осенью. Тиньков признал вину по одному из предъявленных ему обвинений.

Согласно договоренности, он уже выплатил США 448,96 миллиона долларов.

Как сообщил судья Джон Тигар, назначенный год под надзором не предполагает экстрадицию Тинькова в США.

"Пребывание под надзором будет проходить за пределами США", – пояснил он.

Судья также отметил, что не видит необходимости назначать бизнесмену наказание, связанное с тюремным заключением.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила Олегу Тинькову обвинения в нарушении американского налогового законодательства. Утверждалось, что предприниматель предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году.

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