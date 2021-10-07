Суд в США согласился принять от Тинькова 448 млн долларов в рамках налогового дела

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Американский суд решил принять от российского бизнесмена Олега Тинькова 448,96 миллиона долларов в рамках сделки о признании вины по налоговому делу. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документам в судебной базе, деньги должны поступить клерку суда северного округа Калифорнии.

"Принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов", – утверждается в документе.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила Олегу Тинькову обвинения в нарушении американского налогового законодательства. Утверждалось, что предприниматель предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году.

Позднее стало известно, что Тиньков признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, согласившись на сделку с американским правосудием. Бизнесмен согласился выплатить компенсацию в размере около 506 миллионов долларов.

Вынесение приговора назначено на 29 октября. В случае обвинительного решения Тинькову могут запретить въезд в Соединенные Штаты.