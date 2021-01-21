Олег Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что на фоне пересадки костного мозга у него сейчас проявилась реакция "трансплантат против хозяина". Об этом он рассказал в Instagram.
"После пересадки КМ у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина", ака GvHD, к сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела", – написал Тиньков. По словам бизнесмена, последствия операции продолжатся еще несколько месяцев.
Сейчас Тиньков принимает по 15 таблеток каждый день. Он объяснил, что сложности в восстановлении обусловлены разными группами крови: у донора А+, а у него – В-.
Кроме того, банкир рассказал о будущем фонде, который начнет помогать пациентам с раком крови. "Лейкемия это долгая, противная и коварная болезнь, как и пожалуй все кровяные раки. Именно поэтому наш Фонд Семьи Тиньковых, будет заниматься именно этим направлением", – следует из поста Тинькова. Фонд приступит к работе через неделю.
В декабре 2020 года Тиньков заявил о ремиссии после пересадки костного мозга. В марте он объявил, что болен лейкемией в острой форме и проходит лечение.
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