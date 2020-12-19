Тиньков заявил о ремиссии после пересадки костного мозга

Фото: instagram.com/olegtinkov

Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил, что достиг полной ремиссии в борьбе с онкологическим заболеванием после пересадки костного мозга. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам предпринимателя, с момента операции миновало 163 дня.

"Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне", – заявил Тиньков.

Бизнесмен также заявил, что ему предстоит преодолеть умеренную реакцию GvHD (трансплантант против хозяина), поменять группу крови на донорскую, а также пройти процедуру реабилитации.

В марте 2020 года Олег Тиньков заявил, что болен лейкемией в острой форме и проходит лечение. В июне того же годжа он переболел коронавирусом.

