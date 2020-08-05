Коттедж Олега Тинькова обокрали в Москве

14:43
Фото: ТАСС/Антон Ваганов
Коттедж бизнесмена Олега Тинькова и его супруги Рины Восман обокрали в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД и источник в правоохранительных органах.
5 августа от горничной, работающей в доме Тинькова, поступила информация о хищении в доме по адресу Никольский тупик, дом 2. По предварительным данным, кража произошла 3–4 августа.
Сообщается, что неизвестный проник в помещение и вскрыл два сейфа. Горничная не знала, что именно было украдено. По данным столичного управления МВД, из дома были похищены вещи более чем на 1 миллион рублей.
Ранее Тиньков переболел коронавирусом. Он заразился примерно в конце марта. Предприниматель поблагодарил семью, которая поддержала его в сложный момент. Кроме того, у Тинькова была диагностирована лейкемия в октябре 2019 года.
В апреле представитель бизнесмена рассказал, что Тиньков покинет пост главы совета директоров "Тинькофф банка". Он планировал оставить должность, чтобы плотно заняться своим здоровьем.
Власти США выдвинули обвинение в адрес Тинькова. Сообщалось, что его уличили в подаче ложных налоговых сведений. Он был задержан в Лондоне. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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