Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

04:37

Тинькову грозит до шести лет тюрьмы в США

суды происшествия

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Власти США выдвинули обвинение в адрес российского банкира Олега Тинькова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ минюста Соединенных Штатов.

Известно, что российский банкир обвиняется в подаче ложных налоговых сведений.

"Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций, – отмечается в документе.

Обвинительное заключение предусматривает два пункта обвинения. По каждому из них Тинькову грозит до трех лет тюрьмы.

"Ему также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы", – сообщает минюст США.

В документе уточняется, что Тиньков, "по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере 1 миллиарда долларов, когда отказался от американского гражданства".

Ранее лондонский суд обязал предпринимателя Тинькова сдать два паспорта. У банкира был изъят документ, где подтверждается резидентство в Италии.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика