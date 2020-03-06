Тинькову грозит до шести лет тюрьмы в США

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Власти США выдвинули обвинение в адрес российского банкира Олега Тинькова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ минюста Соединенных Штатов.

Известно, что российский банкир обвиняется в подаче ложных налоговых сведений.

"Основатель российского банка был задержан на прошлой неделе в Лондоне в связи с обвинением в подаче ложных налоговых деклараций, – отмечается в документе.

Обвинительное заключение предусматривает два пункта обвинения. По каждому из них Тинькову грозит до трех лет тюрьмы.

"Ему также грозят период пребывания под наблюдением, возмещение убытков и денежные штрафы", – сообщает минюст США.

В документе уточняется, что Тиньков, "по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере 1 миллиарда долларов, когда отказался от американского гражданства".

Ранее лондонский суд обязал предпринимателя Тинькова сдать два паспорта. У банкира был изъят документ, где подтверждается резидентство в Италии.