Лондонский суд обязал предпринимателя Тинькова сдать два паспорта

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Суд в Лондоне обязал российского бизнесмена Олега Тинькова сдать два паспорта. Речь идет о российском и кипрском документах, передает РБК со ссылкой на материалы Вестминстерского магистрального суда.

В настоящий момент известно, что полицейские забрали у предпринимателя кипрское удостоверение личности. При этом паспорт РФ Тиньков должен был сдать следователям до 16:00 2 марта.

Судом был изъят у Тинькова документ, где подтверждается резидентство в Италии. По решению суда он не имеет права подавать заявления на международные проездные документы.

Ко всему прочему, Тинькову надо отмечаться в полицейском участке три раза в неделю.

TCS Group ранее заявила, что налоговая служба США начала в отношении Тинькова судебные слушания в Лондоне. Недавно предприниматель внес залог после выдачи ордера на его задержание. При этом в организации уточнили, что бизнесмен принимает участие в слушаниях как частное лицо.

Следственные действия в отношении Тинькова продолжаются. Согласно версии стражей порядка следствия, он подал поддельную декларацию, в которой были занижены доходы. Речь шла о документе за 2013 год.

Ранее стало известно, что налоговая служба США заподозрила Тинькова в занижении доходов.

