Налоговая служба США заподозрила Тинькова в занижении доходов

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В головной компании Тинькофф Банка TCS Group Holding рассказали о выдаче ордера на арест основного акционера группы Олега Тинькова. Налоговая служба США заподозрила его в занижении доходов, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время Тиньков освобожден под залог. По предварительным данным, предприниматель пробудет в Лондоне весь срок судебного разбирательства.

В компании добавили, что Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, а потому на деятельности компаний группы это никак не скажется.

Известно, что сам бизнесмен уже сообщил в TCS Group о том, что юристы работают над урегулированием всех вопросов, касающихся судебного иска.

Ранее сообщалось об обысках в квартире и офисах главы группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Отмечалось, что следственные действия проводились в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях. Позднее в холдинге информацию об обысках опровергли.