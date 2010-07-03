Следователи подсчитали ущерб по делу замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Следствие полагает, что сумма ущерба по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной составляет более 58 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

На заседании Пресненского суда Москвы, который рассматривает вопрос об аресте, следователь заявил, что на эту сумму в результате незаконных действий Голосной ООО "Альфа-групп" уклонилось от уплаты налогов.

Ее вина якобы изобличена показаниями врио главы управления Росоалкогольрегулирования по ЦФО Сергея Пальцева и начальника отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова.

Уголовное дело Голосной соединено еще с четырьмя другими делами. По данным следствия, Голосная дала незаконные указания подчиненным по подготовке разрешительных документов на "действия организаций, которые впоследствии повлекли неуплату налогов".

По версии СМИ, дело Росалкогольрегулирования связано с пивоваренной отраслью, в частности нелегальным производством и оборотом пива вне системы ЕГАИС. Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы ФСБ.

В частности, в ходе обысков на складах одного из дистрибьюторов обнаружили пиво производства ООО "Завод Трехсосенский", проходящее по документам как квас.

Ранее Голосной предъявили обвинения в трех эпизодах преступной деятельности. По версии следствия, инкриминируемые ей деяния были совершены в составе организованной группы.

22 ноября суд продлил арест Голосной на 72 часа.