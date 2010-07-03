Сотрудника УЭБиПК задержали в столице по подозрению во взяточничестве

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Сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) окружного УВД задержали в столице по подозрению в получении взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка московской полиции.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками подразделений собственной безопасности по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения от гражданина в размере 200 тысяч рублей за непредставление материалов проверки в следственные органы в отношении последнего задержан старший оперуполномоченный ОЭБиПК УВД по Юго-западному округу Москвы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, задержанный является майором полиции. В пресс-службе подчеркнули, что его уволят по отрицательным мотивам, а также задержанный понесет наказание по закону.

Также в пресс-службе добавили, что его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичной полиции задержали мужчину при попытке дать взятку полицейскому. Подозреваемый, находясь в служебном кабинете, попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 30 тысяч рублей, чтобы в его отношении не был составлен протокол об административных нарушениях. Полицейский предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, однако гражданин положил деньги на стол, после чего был задержан.

