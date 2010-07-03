В СК раскрыли подробности задержания сотрудников ОМВД Ступино

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В СК раскрыли подробности задержания четырех сотрудников отделения МВД в подмосковном Ступине.

На сайте ведомства говорится, что подозреваемые получили взятку за непроведение проверок.

"Сотрудники полиции получили взятку в размере 500 тысяч рублей от генерального директора строительной фирмы за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства работниками организации, а также за осуществление общего покровительства", – рассказали следователи.

В числе задержанных – замначальника полиции, замглавы отдела по борьбе с коррупцией и двое оперуполномоченных. Их имена не раскрываются.

Известно, что в задержании участвовали сотрудники главного управления МВД совместно с сотрудниками ФСБ. Руководством подмосковного главка МВД назначена служебная проверка.

Еще один громкий коррупционный скандал произошел 17 октября в ОМВД по столичному району Дорогомилово. Высокопоставленных полицейских заподозрили в вымогательстве взятки. Среди подозреваемых – заместитель начальника отдела полиции и его заместитель. Они якобы требовали 12 миллионов рублей за содействие.

Также сообщалось, что в разработку попал сын одного из начальников отдела УВД по Западному административному округу Москвы. Его задержали по подозрению в получении взятки в 150 тысяч рублей.

