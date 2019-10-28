Четверо подмосковных полицейских задержаны за взятку в полмиллиона рублей

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Четырех сотрудников отделения МВД, в том числе начальника и и. о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали при получении взятки в подмосковном Ступине. Об этом сообщает РИА Новости.

"28 октября при получении от гражданина 500 тысяч рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино – начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Отмечается, что операцию по задержанию нарушителей проводили сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с ФСБ и сотрудниками управления собственной безопасности главка МВД по Московской области.

Сейчас все материалы по делу подмосковных полицейских направили в следственные органы. Подмосковный главк МВД РФ поручил провести служебную проверку.

Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

Ранее измайловский суд Москвы приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима за дачу взятки в 3 миллиона рублей сотруднику таможни. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере". В отношении должностных лиц таможни возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".