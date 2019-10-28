Четверо подмосковных полицейских задержаны за взятку в полмиллиона рублей

17:46 (обновлено 28.10.2019 20:10)
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четырех сотрудников отделения МВД, в том числе начальника и и. о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали при получении взятки в подмосковном Ступине. Об этом сообщает РИА Новости.
"28 октября при получении от гражданина 500 тысяч рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино – начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения", – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Отмечается, что операцию по задержанию нарушителей проводили сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России совместно с ФСБ и сотрудниками управления собственной безопасности главка МВД по Московской области.
Сейчас все материалы по делу подмосковных полицейских направили в следственные органы. Подмосковный главк МВД РФ поручил провести служебную проверку.
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки
Ранее измайловский суд Москвы приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима за дачу взятки в 3 миллиона рублей сотруднику таможни. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере". В отношении должностных лиц таможни возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: