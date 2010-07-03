Суд в Москве признал виновным экс-премьера Дагестана и его заместителя

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Лефортовский суд Москвы признал виновным экс-премьера Дагестана Абдуcамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, Гамидов и Юсуфов присвоили 41 миллион рублей, который был выделен на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале. Данные средства из бюджета Дагестана должны были использовать для реализации социальных программ на территории региона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коррупцией в Дагестане продолжится. В регионе прошла серия задержаний высокопоставленных членов правительства.

С начала года в Дагестане работает спецкомиссия СКР, которой поручено проверять нарушения закона и проводить их расследование в уголовном порядке.

