Подозреваемый в получении взятки глава Новочеркасска ушел в отставку

Глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин, арестованный по подозрению в получении взятки, ушел в отставку, сообщает ТАСС.

Депутаты городской думы города общим голосованием приняли его отставку. Таким образом, Зюзин уволен по собственному желанию 25 октября.

Ранее сообщалось, что следователи задержали мэра Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, будучи главой города Зверево Ростовской области, в 2017 году он получил от директора коммерческой организации денежную сумму в размере 2,6 миллиона рублей.

Известно, что в процессе передачи денег участвовала заместитель замглавы городской администрации Альбина Порошина. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима. О причастности Зюзина стало известно из показаний задержанной. Суд арестовал его до 31 октября.

Зюзин возглавлял Новочеркасск с декабря 2017 года, его кандидатура была утверждена на должность сити-менеджера городской думой. До этого он занимал пост мэра города Зверево (Ростовская область), работал на разных должностях в администрации Октябрьского района региона.

