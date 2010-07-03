Сити-менеджер Новочеркасска арестован по делу о получении взятки

Фото: Администрация Новочеркасска

Суд избрал меру пресечения главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Зюзину назначена мера пресечения в виде ареста до 31 октября", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи задержали мэра Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, будучи главой города Зверево Ростовской области, в 2017 году он получил от директора коммерческой организации взятку в размере 2,6 миллионов рублей.

Известно, что в процессе передачи денег участвовала заместитель замглавы городской администрации Альбина Порошина. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима. О причастности Зюзина стало известно из показаний задержанной.

Зюзин возглавляет Новочеркасск с декабря 2017 года, его кандидатура была утверждена на должность сити-менеджера городской думой. До этого он занимал пост мэра города Зверево (Ростовская область), работал на разных должностях в администрации Октябрьского района региона.

