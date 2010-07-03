Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:45

Сити-менеджер Новочеркасска арестован по делу о получении взятки

суды происшествия

Фото: Администрация Новочеркасска

Суд избрал меру пресечения главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Зюзину назначена мера пресечения в виде ареста до 31 октября", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи задержали мэра Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, будучи главой города Зверево Ростовской области, в 2017 году он получил от директора коммерческой организации взятку в размере 2,6 миллионов рублей.

Известно, что в процессе передачи денег участвовала заместитель замглавы городской администрации Альбина Порошина. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима. О причастности Зюзина стало известно из показаний задержанной.

Зюзин возглавляет Новочеркасск с декабря 2017 года, его кандидатура была утверждена на должность сити-менеджера городской думой. До этого он занимал пост мэра города Зверево (Ростовская область), работал на разных должностях в администрации Октябрьского района региона.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика