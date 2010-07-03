Мэра Туапсе подозревают в превышении полномочий

Возбуждено дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Об этом сообщает сайт Следственного комитета (СК).
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, часть 2 статья 286, часть 2 статья 292, часть 1 статья 292 УК РФ", – сказано в сообщении.
Он уже задержан. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Владимира Зверева избрали главой города Туапсе 16 февраля 2018 года. Он был избран советом депутатов Туапсинского городского поселения.
Ранее суд в Ростовской области заключил под стражу бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова по делу о злоупотреблении полномочиями. Кроме него, арестовали также исполняющего обязанности министра финансов Астраханской области Виталия Шведова.
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