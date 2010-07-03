Экс-главу правительства Астраханской области арестовали

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Суд в Ростовской области заключил под стражу бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также арестован исполняющий обязанности министра финансов Астраханской области Виталий Шведов.

Мера пресечения избирается в Ростовской области, поскольку уголовное дело передано в окружное следственное управление.

Накануне СК РФ сообщил о задержании экс-главы правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и.о. зампреда правительства – министра финансов региона Виталия Шведова.

Чиновников подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

На сайте СК говорится, что чиновники "при отсутствии реальной необходимости" взяли кредит для регионального бюджета в одном из банков на сумму 6 миллиардов рублей по ставке от 7 до 8,5 процента. Следователи отмечают, что в казне региона на тот момент имелись значительные остатки средств. При этом чиновники могли бы привлечь кредит и по более низкой ставке – 0,1 процента. Ущерб региону оценен в 212 миллионов рублей.

В органах власти Астраханской области за последний месяц произошла серия задержаний. В середине июля сообщалось, что против бизнесменов и чиновников из сферы строительства региона возбуждено 43 уголовных дела.

В делах фигурируют двое бывших региональных министров строительства и ЖКХ, а также исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Олег Гужвинский.

