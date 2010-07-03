Министр строительства и ЖКХ Астраханской области задержан

Следственные органы задержали исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и бывшего министра ЖКХ региона Сергея Кучумова.
Они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС. Меру пресечения им изберут 18 июля.
Гужвинский был назначен на должность и. о. министра строительства и ЖКХ в августе 2018 года.
Кучумов занимал пост министра ЖКХ Астраханской области с марта 2015 года по сентябрь 2017 года. Сейчас он является первым замминистра промышленности, транспорта и природных ресурсов региона.
Ранее 17 июля Следственный комитет возбудил 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников Астраханской области.
По версии следствия, с 2015 года действующий и двое экс-министров строительства и ЖКХ Астраханской области незаконно предоставляли НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" деньги в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг ОАО "Социальные гарантии".
Были незаконно использованы средства областного бюджета на сумму более 47 миллионов рублей.
По версии следствия, действующие и бывшие главы муниципальных образований и другие сотрудники администрации, ответственные за реализацию программ переселения из аварийного жилья, знали, что строительство домов не выполнено до конца. Однако они все равно подписывали акты о приемке.
Чиновники не включали аварийные дома в реестр непригодных для проживания и в программу "Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы".
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