Дело экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова направлено в суд

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Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и других преступлениях, направлено в Басманный районный суд столицы.

"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение. Кузнецов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), частью 3 ст.атьи 174.1 УК РФ ("Легализация"), частью 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата")", – цитирует "Интерфакс" официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

Кузнецов занимал должность министра более восьми лет. В июле 2008 года он уволился и уехал из России. По неофициальным данным, Кузнецов эмигрировал в США. Позднее выяснилось, что он имел двойное гражданство – РФ и США, хотя это было запрещено законом о госслужбе.

В 2010 году следователи рассказали о возбуждении первого уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного чиновника. По данным следствия, из-за его действий и его сообщников правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" причинен ущерб на сумму, по разным подсчетам, от 14 до 90 миллиардов рублей.

Государственные деньги экс-чиновник отмывал через фирмы-однодневки. В итоге Кузнецов приобрел восемь участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля. А во французском Куршевеле купил несколько отелей, которые оценили в 45 миллионов евро.

Кузнецов был объявлен в международный розыск. Летом 2013 года экс-чиновника задержали на курорте Сан-Тропе на Лазурном берегу Франции. У него нашли несколько поддельных паспортов.

Несколько лет власти Франции принимали решение – выдать ли подозреваемого России. Лишь в 2018 году Кузнецова доставили в Москву. Обвиняемый свою вину в хищениях отрицает.

