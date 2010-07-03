Суд продлил на 72 часа срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования

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Следственный комитет предъявил обвинение заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной. Об этом сообщает "Интерфакс". Женщину подозревают в злоупотреблении служебным положением.

"Голосной предъявлено обвинение в трех эпизодах преступной деятельности, а именно по части 3 статьи 35 – части 3 статьи 285 УК РФ. Инкриминируемые ей деяния были совершены в составе организованной группы", – объявила следователь на заседании Пресненского суда.

Суд постановил продлить срок задержания фигурантке дела о злоупотреблении должностными полномочиями на 72 часа. Представители следствия просили арестовать Голосную до 20 января 2020 года. Защита подсудимой представила пенсионное удостоверение и справки о хронических болезнях Голосной, а также справку об инвалидности ее матери.

Правоохранительные органы указывают на то, что преступная деятельность Ирины Голосной стала причиной невыполнения мероприятий, предусмотренных регламентом Росалкогольрегулирования.

Ранее стало известно, что с 1 июля вступит в силу новый указ о порядке медосмотра водителей. Планируется, что будущих автомобилистов обяжут проходить тест на маркеры, которые сигнализируют о регулярном употреблении алкоголя.

