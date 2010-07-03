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Общество

18:27

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу с 1 июля

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем будут проводить при получении водительских прав с 1 июля 2020 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на приказ Минздрава РФ.

Новая норма предусмотрена поправками в приказ министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2015 года "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".

"Подпункты 8 и 9 пункта 6 порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденного настоящим приказом, в редакции приказа Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 2019 года №731н, вступают в силу с 1 июля 2020 года", – прописано в приказе.

Уточняется, что в указанных подпунктах приказа устанавливаются порядок медосвидетельствования водителей и проведение лабораторных и инструментальных исследований. В частности, специалисты будут проверять потенциальных водителей на маркеры, указывающие на регулярную алкогольную нагрузку.

Изначально введение новой нормы планировалось на 22 ноября. При этом водителей изменения испугали – автомобилисты считают, что обновленный порядок медосмотра повлияет на стоимость врачебной справки. В Минздраве же приняли решение доработать проект и перенесли его реализацию на лето 2020 года.

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