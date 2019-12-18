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Происшествия

11:33

В холдинге "Сафмар" опровергли информацию об обысках у Гуцериева

происшествия

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Информация об обысках в офисах и квартирах Михаила Гуцериева не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

"Это неправда", – заявили в холдинге "Сафмар", подконтрольном бизнесмену.

Ранее СМИ сообщили, что в московской квартире и в офисах главы группы "Сафмар" Михаила Гуцериева идут обыски. Отмечалось, что следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях.

Также отмечалось, что бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысячах тонн нефти, нелегально вывезенных за границу.

В октябре группа "Сафмар" допустила возможность обращения в суд из-за публикации якобы недостоверных данных в журнале Forbes. 11 октября на сайте журнала была опубликована статья о якобы существующей долговой нагрузке группы "Сафмар" с цифрой в размере триллион рублей.

Группа "Сафмар" опровергла эту информацию. Также компания заявила, что с этого момента прекращает любые контакты с Forbes до опубликования опровержения и извинений редакции в связи со статьей.

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