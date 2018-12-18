Просто цирк: группа "Сафмар" хочет судиться с Запашным из-за Cirque du Soleil

На Эдгарда Запашного хотят подать в суд за клевету

В промышленно-финансовой группе "Сафмар" назвали инструментом конкурентной борьбы заявление директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного на заседании президентского совета по культуре и искусству, сообщает телеканал Москва 24.

Ранее Запашный на встрече с президентом посетовал, что вместо открытия в 2019 году в Сколкове стационарной площадки цирка Cirque du Soleil, деньги можно было бы вложить в развитие российского цирка.

"Сафмар" намерена направить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации председателя совета директоров Михаила Гуцериева. В группе считают, что заявления Запашного неслучайны и являются спланированной акцией конкурентов.

Также в "Сафмар" намерены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет "за защитой своих прав и законных интересов".

Запашный, в свою очередь, отметил, что если Гуцериев был правильно понят прессой, то ему нужно подавать иск на многие издания, которые на протяжении многих лет анонсируют строительство для Cirque du Soleil постоянной цирковой площадки.

Ранее в эфире радиостанции "Коммерсант FM" Гуцериев заявил, что собирается подать в суд на Запашного за клевету. Бизнесмен уверен, что директор цирка не хочет конкуренции с зарубежными организациями, которые планируют арендовать "Амфион".

В пресс-службе "Сафмара" подчеркнули, что с цирком заключен договор аренды площадей в строящемся концертном зале "Амфион" на шесть гастрольных недель в 2020 году.