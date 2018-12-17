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17 декабря, 21:58

Бизнесмен Гуцериев намерен подать в суд на Эдгарда Запашного

общество культура

17 декабря, 21:58

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев собирается подать в суд на генерального директора Большого московского государственного цирка Эдгарда Запашного за клевету. Об этом бизнесмен заявил в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

"На него, конечно, я подам в суд, именно за клевету. Потому что киноконцертный зал "Амфион" – это обыкновенный киноконцертный зал, как "Олимпийский", с которым заключены договора на аренду", – сказал Гуцериев.

Бизнесмен уверен, что Запашный не хочет конкуренции с зарубежными организациями, которые планируют арендовать "Амфион". Он отметил, что гендиректор цирка на Вернадского не обращался к нему лично.

Ранее Запашный выступил против строительства постоянной площадки для канадского Cirque du Soleil в России. По его словам, Гуцериев анонсировал открытие стационарной площадки цирка в Сколкове в 2019 году. Запашный считает, что это негативно повлияет на российский цирк и российский спорт в целом.

В пресс-службе "Сафмара" подчеркнули, что группа не инвестировала в развитие Cirque du Soleil. Сейчас с цирком заключен договор аренды площадей в строящемся концертном зале "Амфион" на шесть гастрольных недель в 2020 году.

В свою очередь, Cirque du Soleil опроверг планы об открытии в Сколкове стационарного театра. Генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова заявила, что информация директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного устарела.

Романова уточнила, что эти сведения упоминались в пресс-релизе годичной давности. Тогда анонсировалось строительство многофункционального концертного зала в районе Сколково. Cirque du Soleil должны были выступать на этой площадке.

общество культура

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