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17 декабря, 11:45

В "Сафмаре" опровергли сообщения об инвестициях в Cirque du Soleil

культура

17 декабря, 11:45

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В группе "Сафмар", основателем и совладельцем которой является бизнесмен Михаил Гуцериев, после слов директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного на встрече с президентом Владимиром Путиным заявили, что не планировали строить стационарный центр и цирковую школу Cirque du Soleil в Сколково, передает ТАСС.

Запашный на заседании Совета по культуре при президенте РФ в субботу, 15 декабря, поднял вопрос об открытии в Сколково в 2019 году стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil. Он подчеркнул, что это неприемлемо и негативно скажется на российском цирке и спорте. Владимир Путин пообещал разобраться с этим.

"Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более цирковую школу Cirque du Soleil", – заявила группа "Сафмар".

В 2018 году группа начала строить многофункциональный концертный зал "Амфион" в Сколково. Общая его вместимость – 8500 зрителей. "Амфион" откроется в 2019 году. Также в зале планируют проводить концерты и спортивные мероприятия. По данным "Сафмар", с Cirque du Soleil действует договор аренды на шесть гастрольных недель в 2020 году.

культура

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