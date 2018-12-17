В "Сафмаре" опровергли сообщения об инвестициях в Cirque du Soleil

В группе "Сафмар", основателем и совладельцем которой является бизнесмен Михаил Гуцериев, после слов директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного на встрече с президентом Владимиром Путиным заявили, что не планировали строить стационарный центр и цирковую школу Cirque du Soleil в Сколково, передает ТАСС.
Запашный на заседании Совета по культуре при президенте РФ в субботу, 15 декабря, поднял вопрос об открытии в Сколково в 2019 году стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil. Он подчеркнул, что это неприемлемо и негативно скажется на российском цирке и спорте. Владимир Путин пообещал разобраться с этим.
"Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни, тем более цирковую школу Cirque du Soleil", – заявила группа "Сафмар".
В 2018 году группа начала строить многофункциональный концертный зал "Амфион" в Сколково. Общая его вместимость – 8500 зрителей. "Амфион" откроется в 2019 году. Также в зале планируют проводить концерты и спортивные мероприятия. По данным "Сафмар", с Cirque du Soleil действует договор аренды на шесть гастрольных недель в 2020 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.